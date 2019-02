IPMA inicia procedimentos para a integração de mais 77 precários

Hoje às 15:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O IPMA iniciou os procedimentos para a integração de mais 77 precários, 74 dos quais técnicos superiores e três especialistas de informática, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

"Na sequência da orientação da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, ao Conselho Diretivo do IPMA -- Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de serem desencadeados os procedimentos administrativos relativos ao Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, foram abertos os concursos de regularização de 74 técnicos superiores e três especialistas de informática", disse, em comunicado, o Governo.

Em outubro de 2018, o Governo anunciou a homologação dos pareceres favoráveis de 126 funcionários ao serviço do IPMA, na sequência da proposta da Comissão de Avaliação Bipartida.

No final de 2018, já haviam sido iniciados os procedimentos de regularização de 14 assistentes operacionais.

Estão assim abertos, no total, os procedimentos para a regularização de 91 lugares no quadro do IPMA.

Em falta, estão 35 lugares, cuja decisão está dependente dos ministérios do Mar, Ciência e Finanças.

O Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) tem como objetivo a regularização do vínculo laboral dos trabalhadores da Administração Central e do setor empresarial do Estado.