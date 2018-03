Ir às compras em Lisboa é mais barato do que no Porto

Pedro Araújo Hoje às 00:40 Facebook

Quem fizer as suas compras de supermercado em Lisboa poderá conseguir uma poupança superior à alcançada pelos habitantes do Porto.

Para uma despesa mensal de 400 euros, a escolha certa da superfície de distribuição pode significar gastar menos 576 euros por ano, caso a opção seja o Jumbo de Gondomar, Vila Nova de Gaia ou Maia, mas o consumidor do distrito de Lisboa poderá chegar aos 624 euros de poupança, caso as compras sejam efetuadas no Jumbo de Sintra.

