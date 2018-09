IRS vai aliviar para quem fizer horas extra

Hoje às 00:40 Facebook

O Governo vai criar, no próximo ano, uma nova forma de aplicar a retenção na fonte do IRS aos valores que os trabalhadores recebem além do salário por terem feito trabalho suplementar (horas extras ou trabalho em feriados, por exemplo).

O objetivo é evitar que as pessoas arrisquem subir de escalão e pagar bastante mais imposto nos meses em que têm este tipo de rendimentos.

