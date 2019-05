IUC: Municípios querem imposto pago no local onde condutor reside

Carla Sofia Luz Hoje às 15:16 Facebook

Receita do selo do carro em aluguer de longa duração é atribuído aos concelhos onde as empresas têm sede.

A Associação Nacional de Municípios reclama que o imposto único de circulação (IUC) seja sempre pago ao concelho onde o utilizador do veículo reside. Uma alteração ao Código do IUC em 2016 fez com que parte daquele imposto nacional seja receita apenas de alguns municípios.

Em causa estão os veículos fornecidos através de contratos de aluguer de longa duração ou de locação operacional. Modalidades de leasing que estão a ganhar terreno em Portugal, sobretudo entre empresas e entidades públicas (ler ficha). Só que a receita do IUC cobrado aos utilizadores de viaturas ao abrigo de contratos de leasing não está a entrar nos cofres dos concelhos onde esses contribuintes possuem morada fiscal.