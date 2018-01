Já há prémios para a excelência na mobilidade

Hoje às 00:30 Facebook

Os Global Mobi Awards são os primeiros prémios nacionais para a mobilidade inteligente. As inscrições estão abertas.

"Já não precisamos de ir ao estrangeiro para concorrer a prémios de mobilidade", começou por referir Robert Stussi, presidente do júri dos Global Mobi Awards, durante a apresentação pública do galardão. Promovidos pela Global Media Group e pelo site Motor24, com o apoio da OK! Teleseguros, os primeiros prémios para mobilidade inteligente com selo português visam distinguir as melhores práticas, produtos e tecnologias e incentivar os novos paradigmas de mobilidade que reduzem as emissões de CO2.

Os prémios estão divididos em duas grandes áreas - cidades, organizações e cidadãos e produtos, tecnologias e serviços - e em nove categorias: cidades, cidadania, empresas e organizações, melhor carro elétrico, melhor carro híbrido, melhor veículo elétrico de frota, melhor veículo LEV, melhor veículo energias alternativas e tecnologia de apoio. "Não queremos dar prémios a papéis", sublinhou Stussi, especialista em transportes e mobilidade que lidera um júri composto por representantes de associações, empresas e jornalistas.

Rui Pelejão, editor-executivo do site Motor24, adiantou, ainda, que o prémio terá uma comissão de honra encabeçada pelo secretário de Estado adjunto e do Ambiente, José Gomes Mendes, pelo presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Eduardo Feio, e pelo COO do Global Media Group José Carlos Lourenço.

"Os grupos de média têm aqui um papel fundamental e este deve ser um esforço de todos", destacaram os anfitriões do prémio.

As inscrições podem ser fei-tas até ao dia 30 de abril, no site www.globalmobiawards.motor24.pt, e os vencedores são conhecidos em setembro, durante o Lisbon Mobi Summit. O calendário completo da iniciativa encontra-se disponível no site, que contará ainda com "notícias sobre mobilidade em Portugal, reportagens e artigos de opinião", concluiu o editor-executivo do "Motor24".