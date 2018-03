Fundador da Amazon é o homem mais rico do mundo

Hoje às 21:06 Facebook

Twitter

O norte-americano Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, foi considerado o mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 112 mil milhões de dólares, de acordo com a classificação da revista "Forbes".

Jeffrey Preston Bezos, de 54 anos, que fundou a gigante do comércio eletrónico, estreou-se no topo da lista, alcançando uma inédita avaliação de 12 algarismos e destronando Bill Gates.

Gates, que encabeçou a lista dos mais ricos 18 vezes nos últimos 24 anos, tem uma riqueza avaliada em 90 mil milhões de dólares.

Única fortuna portuguesa na lista é a de Maria Fernanda Amorim

Bezos, que no ano passado ocupava a terceira posição, registou ganhos de 39200 milhões de dólares e relegou o também norte-americano Warren Buffet, com uma fortuna avaliada em 84 mil milhões de dólares, para o terceiro lugar.

Na quarta posição está o empresário francês Bernard Arnault, com 72 mil milhões de dólares.

O fundador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg, aparece em quinto lugar, e, após uma valorização de 15 mil milhões, tem agora uma fortuna avaliada em 71 mil milhões de dólares.

No sexto lugar está Amancio Ortega, empresário e criador do grupo têxtil Inditex, dono da cadeia de venda a retalho Zara.

O mexicano Carlos Slim, detentor de um grupo de empresas que inclui a maior companhia telefónica do seu país, ficou em sétimo lugar, com 67100 milhões de dólares, segundo a revista.

Lista inclui 2208 pessoas com uma fortuna superior a mil milhões de dólares, mais 165 do que no ano anterior

A única fortuna portuguesa na lista é a de Maria Fernanda Amorim, viúva do empresário Américo Amorim, que surge avaliada em 5100 milhões de dólares, cerca de 4112 milhões de euros.

Nos primeiros cem, surgem dois representantes lusófonos: o brasileiro Jorge Paulo Lemann, acionista do grupo cervejeiro Anheuser-Busch InBev, na 29.ª posição, e o sírio radicado no Brasil Joseph Safra, banqueiro, na 36.ª.

A publicação informou que a lista deste ano, na sua 32.ª edição, inclui 2208 pessoas com uma fortuna superior a mil milhões de dólares, mais 165 do que na lista do ano anterior.

Na lista surgem 256 mulheres, um número superior às 227 de 2017.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com uma fortuna de 3100 milhões de dólares, caiu da posição 544 para a 766, após um ano em que perdeu 400 milhões de dólares.

Para elaborar a lista, a "Forbes" contabiliza o valor das ações e aponta que a subida nos mercados e o aumento das matérias-primas foram fatores fundamentais para a criação de mais riqueza no mundo.