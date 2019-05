Hoje às 14:53 Facebook

Joaquim Branco é o novo presidente da Real Vida Seguros, uma seguradora com sede no Porto e com 30 anos de existência.

Na presidência, Joaquim Branco (até agora vice-presidente da instituição) será acompanhado por Joaquim Campos Afonso, Marta Ferreira, Renato Homem e Mário Campino, numa mandato que durará de 2019 a 2021

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões já aprovou a nova equipa de gestão da Real Vida Seguros S.A.