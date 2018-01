Jogo dá 53 milhões ao Estado

Ontem às 22:31 Facebook

Vencedores do Euromilhões são quem mais contribui para cofres.

O Estado cobrou mais de 53 milhões de euros de imposto de selo sobre o dinheiro ganho por apostadores nos jogos da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, entre janeiro e novembro deste ano. Quanto maior o prémio, mais alto o imposto. O Euromilhões é, de longe, o que mais contribuiu: 30,3 milhões de euros, disse ao JN fonte oficial da instituição.

A 1 de janeiro de 2013, o Estado começou cobrar imposto de selo sobre o valor ganho pelos apostadores em jogos sociais do Estado, explorados pela Santa Casa. Desde então, quem ganha um prémio superior a cinco mil euros tem de entregar 20% aos cofres públicos. A este valor somam-se os 4,5% de imposto de selo que já eram cobrados sobre o valor da aposta propriamente dita e pago no momento em que é feita (está incluído no preço da aposta). Jogar passou, assim, a ser alvo de uma dupla tributação.

Nos primeiros onze meses do ano, os apostadores do Euromilhões foram os que mais pagaram, mas o M1lhão, criado em setembro de 2016, rendeu cerca de 11 milhões de euros. Seguem-se o Totoloto (4,6 milhões) e a Raspadinha (quatro milhões). O Joker, suspenso no dia 6 de agosto, rendeu quase dois milhões de euros ao Estado.

As lotarias representam um encaixe muito menor para os cofres públicos: 670 mil euros para a Clássica e 180 mil para a Popular. Nas apostas desportivas, o Totoloto surge à frente. Quem acertou no resultado dos jogos de futebol entregou imposto no valor de 337,5 mil euros, contra apenas 47,6 mil euros dos apostadores do Placard.

As contas finais deste ano ainda não estão fechadas mas, no ano passado, a Santa Casa distribuiu um total de 1,668 mil milhões de euros em prémios, mais 372,4 milhões do que no ano anterior. O valor pago aos apostadores correspondeu a 60,1% do valor das receitas brutas, indica o relatório e contas do ano passado.