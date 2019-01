Kia inova e lança a primeira Shooting Brake do segmento 

Reis Pinto Hoje às 13:53 Facebook

A Kia continua, claramente, na peugada do segmento Premium. Na terceira geração do bem-sucedido Ceed a marca vai mais além e lança a primeira Shooting Brake do segmento C, a Proceed, um formato de carroçaria que nunca havia sido utilizado em série por um construtor generalista.

Desportividade é coisa que não falta à linha da Proceed, que é lançada este fim de semana nos concessionários da marca. E, apesar do formato da carroçaria, com um perfil bastante descendente na traseira, não falta espaço nos banco traseiro e a capacidade da bagageira (594 litros, de acordo com a marca) está ao nível de carrinhas de marcas concorrentes, mas de formato tradicional.

A ofensiva da Kia com o Ceed começou com a oferta de sete anos de garantia, uma forma de tranquilizar os consumidores e iniciar a implementação da marca. O passo seguinte foi cuidar do interior, tanto em termos de design como de atenção dada aos materiais e acabamentos, sendo que na geração já se prestou mais atenção à estética exterior.

A rutura, essa, veio com o Kia Stinger, um carro de estética impactante e que privilegia o prazer de condução, uma intenção declarada na Proceed, com novas afinações da suspensão e da direção, bem com uma carroçaria mais baixa quatro centímetros que a carrinha Ceed.

Locomotiva da gama

"A Proceed alia a eficiência na condução com um design espetacular e vai ser a locomotiva da gama Ceed. Já tivemos um coupé com a mesma denominação e decidimos atribuir o nome à carrinha que junta os dois conceitos", afirmou Jorge Gonçalves, responsável de produto da Kia Portugal.

Com a elevada penalização às motorizações Diesel, a Kia lançou apenas uma versão a gasóleo, a 1.6 CRDi, de 136 cavalos, com versões de caixa manual, com 280 Nm, e automática DCT, de 320 Nm, que custará a partir de 29.840 euros.

A aposta da marca coreana é, assim, nas motorizações a gasolina, enquanto se espera, no final do ano por um Crossover e, a partir de janeiro do próximo ano, pelo inicio da eletrificação da gama, começando pelo Ceed de cinco portas com um mild hybrid Diesel, seguindo-se os híbridos plug-in (carrinha e Crossover).

Motorizações

A gasolina, a Proceed estará disponível nas versões 1.0 T-GDI, de 120 cavalos, 1.4, T-GDI de 140 cavalos e 1.6 T-GDI, de 204 cavalos. Os preços começam, respetivamente, nos 25.090, 27.090 e 32.290 euros e incluem a campanha de lançamento. A opção pela caixa automática onera o preço em 1300 euros.

Todas as versões estão corretamente equipadas já no seu nível base, tendo de série o Assistente das Luzes de Máximos, o Aviso de Atenção do Condutor e a Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem com Assistência à Prevenção de Colisões Frontais e a Assistência de Fila de Trânsito.

"O mercado está a dar mostras de abrandamento há meses consecutivos e no fecho do ano (2018) não me admiraria se o crescimento fosse nulo. O mercado está a absorver cerca de 230 mil veículos, muito perto dos 250 mil que julgo ser o teto máximo das vendas em Portugal. Ainda não temos sinais de restrições ao crédito impostas pelo Banco de Portugal, mas os consumidores estão receosos e no que diz respeito ao Diesel reina a confusão. Daí que a Kia esteja bem posicionada, com cilindradas e motorizações adequadas à realidade nacional", referiu João Seabra, diretor-geral da Kia Portugal.