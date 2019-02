Kiwi vermelho é a nova coqueluche da região da Bairrada

Salomé Filipe Hoje às 13:33 Facebook

Desengane-se quem julga que a Bairrada é apenas uma região de uvas e de vinhos. É de lá também que provêm toneladas de kiwis. E é lá que surge uma novidade, única a nível nacional, introduzida no mercado recentemente: o kiwi vermelho. Doce e praticamente sem acidez, só vai estar à venda, anualmente, durante a época natalícia. Mas promete deixar os consumidores a salivar por ele o ano todo.

Por fora, o kiwi vermelho é praticamente igual ao verde, apesar de ser "careca". É por dentro - e no sabor - que se diferencia da variedade mais convencional do fruto. "O kiwi vermelho, RK 2018, é um fruto de polpa amarela, com um raiado vermelho na zona central. Por ser bastante doce, acho que vai ter muita aceitação, principalmente junto das camadas etárias mais jovens", explica Sandra Rodrigues, responsável pelo departamento técnico da Kiwicoop - Cooperativa Frutícola da Bairrada, que tem o exclusivo da produção daquela variedade de fruta, a nível nacional.