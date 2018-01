Kodak entra no mercado das moedas digitais

Ontem às 23:49 Facebook

A Kodak, cujas raízes são a fotografia, está a entrar no mercado de licenciamento digital e das criptomoedas, através de uma parceria com a WENN Digital.

As empresas estão a lançar a tecnologia "blockchain" - uma lista contínua crescente de gravações, denominados blocos, que estão associados e seguros através de criptopgrafia, com a KodakOne e a KodakCoin.

Os sistemas Kodak permitirão aos fotógrafos registarem trabalhos que podem licenciar e posteriormente receber.

A moeda inicial a ser oferecida vai abrir em 31 de janeiro.

Depois do anúncio, as ações da Eastman Kodak Co. subiram hoje 42%, para 4,40 dólares, na bolsa de Nova Iorque.

A entrada da Kodak, bem como de outras empresas, no mercado das moedas virtuais surge quando crescem os avisos para o risco das moedas virtuais e da criação de uma "bolha".

Atualmente, não há qualquer regulamentação para a criação e utilização de moedas virtuais.