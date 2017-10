"La Caixa" doa três milhões de euros para vítimas dos incêndios em Portugal

Hoje às 14:06 Facebook

A Fundação Bancária "La Caixa" vai doar três milhões de euros para apoiar as vítimas dos incêndios em Portugal, no âmbito do seu acordo com o Banco Português de Investimento (BPI).

Em comunicado, a espanhola "La Caixa" especificou que, dos três milhões, um milhão será destinado às vítimas de Pedrógão Grande e dois milhões aos concelhos afetados pelos incêndios que deflagraram domingo.

Os três milhões vão destinar-se fundamentalmente à recuperação de habitações afetadas pelo fogo, indica a fundação.

No comunicado, aquela instituição explicou ainda que, no caso de Pedrógão Grande, a verba será aplicada através de um protocolo com o Fundo Revita, que será assinado no dia 02 de novembro.

"No caso dos violentos incêndios dos últimos dias, serão disponibilizados dois milhões de euros adicionais", que vão ser distribuídos "através de acordos a estabelecer com as autoridades portuguesas", revelou.

A Fundação Bancária "La Caixa" está a desenhar o plano de implementação da sua ação social em Portugal, fruto da sua associação com o BPI, depois de o CaixaBank ter tomado o controlo da instituição portuguesa no mês de fevereiro.

Inicialmente, a Fundação Bancária vai lançar os programas estratégicos de cuidados paliativos e continuados, de atenção às pessoas mais velhas, de integração laboral e de apoio à investigação médica.

A instituição vai ocupar-se, também, do desenvolvimento das regiões transfronteiriças e da colaboração com museus e entidades culturais portuguesas.

O plano estratégico da instituição abrange um investimento de mais de 2 mil milhões de euros entre 2016 e 2019.