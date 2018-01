Leroy Merlin e Aki vão ser fundidos

Dinheiro Vivo Hoje às 15:33 Facebook

Franceses da Adeo pretendem juntar numa única estrutura as duas marcas de bricolage, construção, decoração e jardim

O Leroy Merlin e o Aki vão ser fundidos numa só estrutura, anunciou o grupo Adeo, proprietário das duas marcas de retalho de bricolage, construção, decoração e jardinagem. A notícia está a ser avançada pela imprensa espanhola que dá conta da intenção do grupo em estar "mais próximo do consumidor" e em oferecer uma experiência "totalmente adaptada às necessidades dos clientes". O processo de fusão arranca este ano e estará concluído em 2020.

Contactados pelo JN/Dinheiro Vivo, fontes do Leroy Merlin e do AKI em Portugal confirmam a reorganização da estrutura empresarial das duas insígnias, mas referem que o processo requer ainda uma "análise rigorosa". "Só depois de concluído este estudo, poderá ser tomada uma decisão mais concreta, bem como a definição dos contornos específicos em que a mesma irá acontecer", sublinham..

No depoimento escrito enviado, ambas as insígnias destacam que "a Adeo tem como objetivo estrutural reforçar sinergias entre as suas empresas e os diferentes mercados tendo em vista os desafios do futuro" e que "existe uma aposta constante na perspetiva de renovação, de mudança para a liderança, não pela dimensão, mas pela proximidade e melhoria de serviço ao cliente, pelo agir com sentido, com utilidade".

A Adeo estuda "constantemente", novas hipóteses de negócio que possam atingir, de uma forma "estruturada e sólida", os seus objetivos de crescimento, sendo que a sua ambição, "partilhada por qualquer uma das suas insígnias, AKI ou Leroy Merlin, é a de criar, acompanhar e tornar acessível a todos os habitantes do mundo o seu sonho de Habitat".

Weldom, Bricocenter, Leroy Merlin e AKI são, apenas, algumas das insígnias dos franceses da Adeo. A diferença está no tipo de lojas e de cliente a que cada uma se dirige. O Leroy Merlin é, tradicionalmente, a marca para grandes superfícies, a operar fora das grandes cidades, enquanto o Aki tem lojas mais pequenas.

