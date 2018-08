Levantar mais de 50 mil euros dá alerta no Fisco

Lucília Tiago Hoje às 00:30 Facebook

Novo Plano de Combate à Fraude e Evasão Fiscal identifica objetivos até 2020 e prevê correção ao IRS com base em informação sobre depósitos.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) pretende passar a ter acesso a dados que lhe permitam ficar a par de levantamentos em dinheiro quando estes superem os 50 mil euros. A medida consta do Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscal e Aduaneira, que elenca as prioridades do Fisco para os anos de 2018 a 2020.

