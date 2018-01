Lidl alerta contra campanha fraudulenta

Ana Regina Ramos Hoje às 17:28, atualizado às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O supermercado Lidl Portugal publicou esta quarta-feira no seu site um comunicado a alertar para campanhas fraudulentas em seu nome, que estão a circular em websites e em algumas redes sociais.

WhatsApp, Facebook e Instagram são alguns dos meios através dos quais as campanhas falsas terão atraído clientes como, por exemplo, "um concurso para ganhar 'cartões presente no valor de 250 euros na comemoração do 16º aniversário Lidl' através de uma inscrição com fornecimento de dados pessoais em websites fraudulentos", lê-se no comunicado.

A empresa explica que apenas informa sobre promoções e campanhas "através dos canais oficiais da marca Lidl Portugal", nomeadamente o site e/ou nas páginas oficiais de Facebook e Instagram Lidl Portugal", alertando ainda para um "especial cuidado" na divulgação de dados pessoais em páginas que não são as oficiais.