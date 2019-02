Lidl deixa de vender sacos plásticos a partir de maio

Ana Marcela Hoje às 07:28 Facebook

Projeto arranca nas 77 lojas a Norte e estende-se até ao final do ano a todo o país. Tem impacto de 2,5 milhões de euros na faturação da cadeia alemã

A partir de maio, o Lidl vai deixar de vender sacos plásticos. O processo, pioneiro no mercado português da grande distribuição, arranca nas 77 lojas da cadeia alemã na Região Norte, estendendo-se até ao final do ano às mais de 250 lojas em todo o país. Em alternativa, os consumidores poderão adquirir sacos de papel, por 10 a 14 cêntimos. Com esta decisão, a empresa deixa de vender por ano 25 milhões de sacos de plástico, o que representa uma faturação de 2,5 milhões de euros.

"Este é um compromisso que reforça a relevância da sustentabilidade na estratégia do Lidl Portugal. É nosso objetivo melhorar a conduta ambiental e contribuir também para a adoção de comportamentos mais responsáveis, seja do nosso negócio, seja junto das comunidades", diz Bruno Pereira, administrador de compras do Lidl. Em média, cada português usa 466 sacos de plástico por ano, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente.

Outros países

Depois de um piloto realizado em 12 lojas no verão passado, Portugal junta-se a mercados como Espanha ou Reino Unido onde o Lidl abandonou a venda de sacos de plástico, substituindo-os por opções mais sustentáveis. Desde 2015, que a cadeia vendia sacos plásticos compostos por 80% de material reciclado e 100% recicláveis, mas com esta medida evita a entrada de 675 toneladas/ano de plástico no ambiente.

Até 2025, o Lidl quer reduzir pelo menos em 20% o consumo de plástico e incorporar 100% de materiais recicláveis em todas embalagens de marca própria. Nesse sentido, acabou com a venda artigos de plástico descartável.