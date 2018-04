Ligações ferroviárias de longo curso são as mais afetadas pela greve da IP

Hoje às 09:10 Facebook

Uma centena de comboios foram suprimidos a nível nacional segundo a CP, que até às 08 horas cumpriu mais de metade (62%) da circulação prevista, num dia em que os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal estão em greve.

Num ponto de situação até às 08 horas, Ana Portela, da CP - Comboios de Portugal, disse que dos 266 comboios previstos no total foram realizados 166, sendo que as linhas com melhor desempenho foram as dos Urbanos de Lisboa (91% circularam) e do Porto (80%).

As linhas mais afetadas foram as de longo curso, com apenas um Alfa Pendular a circular dos seis que estavam programados, e o Regional.

Segundo Ana Portela, dos oito comboios intercidades apenas dois se realizaram, dos nove Inter-regionais apenas três circularam e dos 63 regionais realizaram-se 13.

Ana Portela acrescentou ainda que os comboios urbanos de Coimbra não se estão a fazer e no serviço internacional, o Sud Expresso está a circular.

Em declarações à Lusa, José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), disse que a Infraestruturas de Portugal (IP) organizou piquetes anti greve com quadros intermédios para assegurar alguns serviços, admitindo que, nalgumas áreas, possa haver mais comboios do que houve na greve do dia 12 de março.

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) cumprem esta segunda-feira um dia de greve, sem que haja serviços mínimos para os comboios de passageiros.