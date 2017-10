Lista independente venceu eleições para a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa

Hoje às 01:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A lista E, liderada por Fernando Gonçalves, ganhou hoje as eleições para a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, tendo assegurado quatro eleitos num universos de 11 lugares

Segundo a mesma fonte, a lista C, com alguns elementos afetos à CGTP-In, assegurou a eleição de três trabalhadores e a lista D garantiu a eleição de outros três elementos, a que se junta mais um eleito pela lista A.

De acordo com informações recolhidas pela agência Lusa junto de trabalhadores da empresa, a lista afeta à UGT não conseguiu eleger nenhum elemento para a Comissão de Trabalhadores.

A lista liderada por Fernando Sequeira - coordenador da Comissão de Trabalhadores que se demitiu depois de os trabalhadores terem rejeitado o pré-acordo que tinha sido previamente negociado com a administração da empresa para os novos horários de trabalho de laboração contínua - também não conseguiu eleger nenhum elemento.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A tomada de posse da nova Comissão de Trabalhadores ainda não tem data marcada.

A administração da Autoeuropa aguardava pela eleição da nova Comissão de Trabalhadores para retomar o processo negocial, tendo em vista a implementação de novos horários, que incluem o trabalho ao sábado.

Os responsáveis da Autoeuropa consideram que o trabalho ao sábado é indispensável para assegurar o volume de produção previsto para o novo veículo T-Roc, que será produzido, em exclusivo, na fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela.

De acordo com os resultados oficiais, a lista E obteve 1.216 votos (30,32%), a lista D 1.079 (26,90%), a lista C 1.066 (26,58%), a lista A 360 (8,98%). As outras duas listas, que não têm representantes na nova Comissão de Trabalhadores, obtiveram os seguintes resultados: lista B 106 votos (2,64%) e lista F 82 votos (2,04%).