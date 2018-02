Lucro da Galp Energia sobe 25% para 602 milhões de euros em 2017

Hoje às 08:24, atualizado às 08:39 Facebook

A Galp Energia fechou 2017 com um resultado líquido ajustado de 602 milhões de euros, um aumento de 25% face aos 483 milhões alcançados no período homólogo de 2016, anunciou, esta terça-feira, a petrolífera.

Em comunicado ao mercado, a Galp Energia atribui este acréscimo de 120 milhões de euros do resultado líquido ao "aumento da produção de petróleo e de gás natural no Brasil, aliado à boa performance das atividades de 'downstream' [distribuição e comercialização] nos principais mercados em que a Galp atua".

A produção média anual de petróleo e gás cresceu 38% para 93,4 mil barris por dia, impulsionada pela produção de petróleo e gás nos grandes reservatórios do pré-sal brasileiro, tendo no último trimestre de 2017 ultrapassado a barreira dos 100 mil barris por dia.

No quarto trimestre, o lucro da Galp aumentou 54% para 186 milhões de euros, valor que compara com 121 milhões no período homólogo de 2016.

"A recuperação do preço médio do barril teve um efeito multiplicador dos resultados deste aumento da produção", refere a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva.

Enquanto a produção da petrolífera no Brasil aumentou 48% para 85,5 mil barris por dia, em Angola caiu 18% para seis mil barris por dia, devido ao declínio natural dos campos do bloco 14.

O negócio de refinação e distribuição também contribuiu para os resultados, tendo aumentado os volumes de matérias-primas processadas e as vendas, num contexto de melhoria das margens de refinação no mercado europeu.

O 'Gas & Power' foi a unidade de negócio que enfrentou um contexto mais adverso, mas a diminuição das vendas neste segmento foi parcialmente compensada pelo aumento das vendas a clientes diretos, que cresceram "tanto na indústria como para a produção de eletricidade, em que o gás natural foi decisivo para substituir a produção das barragens, limitada pela escassa pluviosidade".

O investimento da Galp em 2017 atingiu os 1.008 milhões de euros, menos 17% do que os 1.218 milhões de euros do que no ano anterior, que se situa no limite inferior do anunciado (de 1.000 a 1.200 milhões de euros), o que já inclui o pagamento do bónus de assinatura relativo a Norte de Carcará.

Cerca de 88% do investimento foi dedicado às atividades de exploração e produção, sobretudo no Brasil, onde para além dos projetos de desenvolvimento em curso, a Galp reforçou a sua presença com a aquisição em concurso público de direitos numa nova área do Pré-Sal.

"Para além do Brasil, merecem destaque os investimentos em Angola, onde serão instaladas duas unidades FPSO. O projeto Coral Sul, em Moçambique, também se iniciou este ano, sendo o único projeto de GNL a ser aprovado a nível mundial em 2017", refere.

Em 31 de dezembro, a dívida líquida situava-se em 1.886 milhões de euros, mais 1% do que no período homólogo, mas com o rácio dívida líquida para Ebitda RCA a melhorar para os 1,0x.

No comunicado, a Galp refere o impacto negativo da Contribuição Extraordinária sobre Setor Energético (CESE) em cerca de 53 milhões de euros, cuja contabilização "decorre da estrita aplicação dos normativos contabilísticos, entendendo a Galp, com base na opinião dos mais reputados jurisconsultos nacionais, que as disposições legislativas respeitantes à CESE são violadoras da lei, não sendo exigíveis os montantes em causa".