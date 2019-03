Lucro da Sonae sobe 33,7% para 222 milhões de euros em 2018

Hoje às 11:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O lucro da Sonae subiu 33,7% para 222 milhões em 2018, um ano que o grupo diz ter sido "de sucesso" e em que o volume de negócios cresceu 8,1% para perto dos seis mil milhões de euros.

Segundo os dados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a rentabilidade melhorou, com a subida de 26,7% do EBITDA total (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), para 483 milhões de euros, o aumento de 8,4% do EBITDA subjancente, para 372 milhões de euros, e o incremento de 12,2% do EBITDA recorrente, para 425 milhões de euros.

"O EBITDA da Sonae teve um crescimento mais significativo de 102 milhões de euros, atingindo 483 milhões de euros, impulsionado pelo forte desempenho operacional e pelos ganhos de capital, quer da venda de ativos da Sonae Sierra, quer das operações de 'sale and leaseback' [venda e relocação financeira] de ativos da Sonae RP, e ainda pelo impacto positivo da 'joint-venture' com a JD/Sprinter (ISRG)", refere a empresa num comunicado enviado às redações.

Segunda acrescenta, "este desempenho do EBITDA foi a principal razão do aumento de 58% do resultado direto para 209 milhões de euros, mais 77 milhões de euros quando comparado com 2017, e consequentemente para o resultado líquido atribuível a acionistas que ultrapassou os 220 milhões de euros, face a 166 milhões de euros no ano anterior".

O volume de negócios consolidado atingiu os 5.951 milhões de euros (+8,1%), com o contributo positivo de todas as áreas, com destaque para a Sonae MC (+7,0%) e para a Worten (+7,6%), que apresentaram igualmente "elevados crescimentos no mesmo universo de lojas".

Tendo por base estes números, o Conselho de Administração da Sonae vai propor em assembleia geral de acionistas o pagamento de um dividendo bruto de 0,0441 euros por ação, mais 5% do que no ano anterior, correspondendo a um 'dividend yield' de 5,4% face à cotação de fecho de 31 de dezembro de 2018 (0,81 euros), e a um 'payout ratio' de 42% face ao resultado direto atribuível aos acionistas da Sonae.

No comunicado, o copresidente executivo Sonae destaca a conclusão da operação de combinação de ativos da SportZone e da JD Sprinter, "que conduziu à criação da ISRG e que permitiu a consolidação de um forte operador ibérico, beneficiando de importantes sinergias e cuja integração está já a traduzir-se em resultados muito positivos".

Ângelo Paupério aponta também a "particular importância [d]o investimento adicional na Sonae Sierra, aumentando o perfil internacional do Grupo e criando condições para acelerar a execução da estratégia de reciclagem de capital e aproveitamento das oportunidades de criação de valor existentes no setor imobiliário num contexto internacional".

"Esta intensa atividade coincidiu com o último ano de mandato do atual Conselho de Administração que integrei enquanto Co-CEO e contribuiu para que a transferência de responsabilidades que agora ocorre se processe com redobrado conforto e confiança, na certeza de que a nossa empresa está preparada para os novos desafios e na profunda convicção e sincero desejo que a nova equipa executiva liderada pela Cláudia Azevedo continue a potenciar o sucesso deste projeto único e que tanto nos une que é a Sonae", acrescenta.

No final de 2018, a dívida líquida do grupo Sonae situava-se nos 1.317 milhões de euros, "incluindo a aquisição de 20% da Sonae Sierra por 256 milhões de euros e a consolidação da dívida desta empresa".

"Tendo em conta os valores reexpressos (pro-forma), ou seja, incluindo a consolidação integral da dívida líquida da Sonae Sierra no final de 2017, a dívida líquida da Sonae diminuiu 223 milhões de euros (-17,4%) em termos homólogos, para 1.061 milhões de euros", lê-se no comunicado.