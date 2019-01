Mais de 6700 notas de euro retiradas de circulação no 2.º semestre

Hoje às 11:35 Facebook

Mais de 6700 notas de euro contrafeitas foram retiradas de circulação em Portugal entre julho e dezembro, a maioria notas de 50 euros, revelam dados do Banco de Portugal.

As 6757 notas retiradas de circulação no segundo semestre de 2018 representaram menos 4533 do que as notas contrafeitas retiradas no primeiro semestre - 11290 notas.

A nota de 50 euros foi a mais contrafeita, tendo sido retiradas de circulação 3779 unidades, seguida da de 20 euros, com 2462 retiradas.

Entre julho e dezembro de 2017 foram retiradas de circulação 9760 notas, tendo sido a nota de 20 euros a mais contrafeita.

De acordo com o BdP, no final do próximo mês de maio vão ser colocadas em circulação novas notas de 100 euros e 200 euros, que completam a Série Europa, e têm novos elementos de segurança como um holograma-satélite.

O Banco de Portugal recorda, no comunicado divulgado esta sexta-feira, que as notas de 100 euros e 200 euros da primeira série continuam a circular e não têm de ser trocadas. "Ninguém está mandatado para recolher notas em nome do Banco de Portugal ou de qualquer instituição bancária", alerta a instituição.