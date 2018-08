Mais de 80% dos pensionistas terão aumentos reais em 2019

Lucília Tiago 21 Maio 2018 às 09:50 Facebook

Mesmo que a economia tropece em 2018 e cresça, não os 2,3% esperados pelo Governo, mas mais em linha com os 2,1% registados neste primeiro trimestre do ano, a generalidade dos pensionistas vai ter um aumento em 2019. E para as cerca de 2,9 milhões de pensões (80% do total) cujo valor é inferior a 857 euros (dois indexantes de Apoios Sociais), aquele aumento será real.

Na mira desta atualização estão todas as pensões de velhice, sobrevivência e invalidez pagas pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações até 12 indexantes de Apoios Sociais (cerca de 5142 euros), o que corresponde a um universo de 3,6 milhões de pensões pagas a 2,8 milhões de pessoas.

Mas a ordem de grandeza do aumento dos vários patamares de valor de pensão será ditada pelo crescimento da economia e pela inflação. Para que desta equação resulte um aumento real para a maioria dos pensionistas é necessário que o PIB cresça mais de 2% nos dois anos anteriores (medidos em setembro). Desde o final de 2016 que a economia cresce acima do valor médio de 2% e, ainda que os primeiros três meses de 2018 tenham revelado um abrandamento, todas as instituições que fazem previsões para a economia portuguesa acreditam num desempenho a rondar os 2,3%.

Conjugando este cenário com o que prevê a lei, as pensões até 2 IAS deverão ter, a partir de janeiro de 2019, um aumento a rondar 1,5%. É que, de acordo com a fórmula legal, quando a economia cresce mais de 2% e menos de 3%, as pensões até àquele montante são atualizadas em linha com a taxa de inflação (excluindo habitação) a que se somam 0,5 pontos percentuais. Se a inflação se mantiver próxima dos 1,08% registados em abril, o acréscimo será, assim, de 1,58%. Exemplificando: uma pensão de 735 euros, passa em janeiro para os 746,6 euros. O ritmo da economia é igualmente relevante para as pensões que estão no patamar seguinte, ou seja, cujo valor varia entre os 2 e os 6 IAS (entre os 857 e os 2570 euros). Neste caso, a atualização é menos generosa, sendo feita em linha com a inflação.

Já as pensões mais altas (entre 6 e 12 indexantes de Apoios Sociais), são aumentadas em linha com a taxa de inflação, deduzida de 0,25 pontos percentuais. Traduzindo em valor, isto significará que quem recebe entre aproximadamente os 2570 euros e os 5142 euros brutos mensais deverá contar com um aumento de cerca de 0,8%.

Estes resultados poderão ser mais elevados se a inflação vier a ser mais próxima do valor projetado pelo Governo no Programa de Estabilidade, que aponta para 1,4%. Se assim for, a atualização ultrapassará até a ordem de grandeza observada em 2018.