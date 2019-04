Mais espanhóis do que portugueses nos postos da fronteira no Alto Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:42 Facebook

Junto à fronteira, no Alto Minho, os postos de combustíveis estão esta quinta-feira muito movimentados, mas mais com automóveis de matrícula espanhola devido ao feriado em Espanha.

Depois de um dia muito concorrido na quarta-feira, a afluência de portugueses terá praticamente normalizado. Num dos postos de Tomino, em frente a Vila Nova de Cerveira, um camião reabastecia esta manhã as bombas, depois de uma quarta-feira de muito movimento de automóveis com matrícula portuguesa, segundo constatou o JN no local.

Na quarta-feira, o primeiro posto depois de passar a fronteira de Valença registou uma afluência elevada, com filas de mais de meio quilómetro até à ponte internacional.

Com a Páscoa à porta, a maioria da indústria e comércio em Espanha pára e os trabalhadores gozam feriado esta quinta-feira.