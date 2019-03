Mercado de medicamentos português cresceu 2,7% em 2018

Erika Nunes Hoje às 12:44 Facebook

Vendas de medicamentos atingiram 2625 milhões de euros no ano passado, segundo a Informa D&B

O mercado português de medicamentos cresceu 2,7% em 2018, mantendo o crescimento que regista desde 2015, para um total de 2625 milhões de euros. Este valor, segundo a consultora Informa D&B fica ainda aquém do máximo registado em 2008, no valor de 3353 milhões de euros. Foram vendidos 249 milhões de embalagens de medicamentos em 2018 (+2,5%).

No ano passado, os medicamentos genéricos perderam alguma quota de mercado, representando 19,6% do valor total de especialidades farmacêuticas comercializadas no país (19,8% em 2017). O valor deste segmento atingiu 515 milhões de euros (+2%), graças também à continuação de aumento gradual de preço destes medicamentos.

A maioria das empresas do setor localiza-se em Lisboa (43%), seguindo-se o Porto (17,5%) e Setúbal (10%). Em média, as 40 maiores empresas empregam 51 pessoas, com um volume total de emprego de 2030 trabalhadores em 2017 (+6% que em 2016). Só oito empresas empregava mais de 50 pessoas e apenas três mais de 250.