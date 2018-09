Mercedes-AMG acelera em Portimão e nas águas da Nazaré 

Reis Pinto Hoje às 17:47 Facebook

A Mercedes-AMG apresentou, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a primeira Driving Experience AMG, que permitirá, 365 dias por ano, ensaiar os desportivos da marca alemã.

Procurando alterar a perceção que os potenciais clientes têm da marca, a Mercedes quer, agora, apelar à emoção, apostando nos desportivos, os AMG. Em Portugal há 26 modelos à venda em 13 concessionários que dispõem de uma área dedicada à AMG e sempre com uma viatura de demonstração.

Para permitir um test drive mais alargado, com mais modelos à disposição, cursos ou apenas experiências de condução e praticamente todos os dias do ano, a Mercedes-AMG e o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, estabeleceram uma parceria, criando a primeira Driving Experience AMG em Portugal.

Recorrendo aos experimentados instrutores da Racing School, estão disponíveis oito experiências (AMG Platinum, Gold, Silver, Classic, Single Experience, Hot Laps, Mega AMG e Mega AMG GT), incluindo para aqueles que apenas pretendem emoções fortes e podem ser conduzidos em pista pelos experientes pilotos do circuito. Estão abertas a clientes Mercedes-Benz, Mercedes-AMG ou potenciais clientes.

Os preços começam nos 75 euros por duas voltas ao circuito num CLA 45 AMG conduzido por um dos instrutores e vão até aos 650 euros da AMG Platinium, que permite experimentar quatro modelos (CLA 45, E53, E63 e AMG GT) e da Mega AMG GT (uma volta de reconhecimento com um instrutor e duas voltas a solo no CLA 45 AMG, no AMG E 63 S e mais duas no AMG GT).

Jorge Aguiar, responsável pelo departamento de Marketing e Comunicação da Mercedes-Benz Portugal, reconheceu, durante a apresentação da Driving Experience AMG, que a marca "emocionalmente ainda não é tão forte como em termos racionais" e, no entanto, "a AMG é a marca que mais modelos desportivos produz no Mundo".

Com esta parceria, "teremos uma plataforma de experiências disponível 365 dias por ano, em que qualquer cliente ou potencial cliente AMG pode vir efetuar o verdadeiro test drive aos nossos modelos", referiu.

Paulo Pinheiro, CEO da Parkalgar, empresa promotora do autódromo, destacou a importância desta parceira com a AMG, revelando que o autódromo já regista 342 dias de ocupação anuais.

Experiências na água

Mas a Mercedes-AMG não se fica pelo asfalto, pois estão disponíveis inéditas experiências no mar, no Canhão da Nazaré, com alguns dos melhores surfistas de ondas gigantes.

O surfista e embaixador da Mercedes-Benz, Hugo Vau, referiu que se trata de "aproximar as pessoas do nosso mundo, mas em segurança, fazendo-as sair da sua zona de conforto".

As experiências começam no "Mercedes-Benz Surfing Lounge", que abrirá no próximo mês de outubro, e podem ser compradas individualmente ou para grupos de 9 a 12 pessoas, estando disponíveis entre outubro e março.