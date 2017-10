Mexidas no IRS neutras para 100 mil famílias

LUCÍLIA TIAGO Hoje às 00:40 Facebook

Alívio no 2.º e 3.º escalões compensado com subida de taxas no 4.º e 5.º. Fim da sobretaxa descerá imposto para quem ganha mais.

O desdobramento do 2.º e 3.º escalões do IRS que está a ser negociado entre o Governo e os partidos de Esquerda terá um efeito neutro nos rendimentos anuais acima dos 40 200 euros (limite do 3.º escalão), onde se situam cerca de 100 mil famílias. A solução para chegar a esta neutralidade é um dos pontos que não está ainda fechado, mas, segundo fonte ligada ao processo negocial, poderá ser feita através de um aumento das taxas do IRS nos patamares de rendimento mais altos.

A progressividade do IRS faz com que as pessoas beneficiem de uma reorganização dos escalões e redução de taxas que visem rendimentos inferiores, pelo que o previsto alívio do 2.º e 3.º escalões, terá também um impacto positivo para quem está acima. Mas o que se pretende, segundo a mesma fonte, é que os agregados com maior rendimento não beneficiem nem saiam prejudicados com as mudanças nos escalões inferiores.

Fora dos cenários em estudo está a possibilidade de esta neutralidade ser feita através de um maior limite nas deduções à coleta para quem está no patamar de rendimentos entre 40 200 e 80 630 euros e ou acima deste valor.

