Microcrédito bate recorde em 2018

O Programa Nacional de Microcrédito (PNM) foi criado há uma década e, no ano passado, bateu recordes. Foram aprovados 246 projetos de criação de empresas ou expansão de microempresas já existentes.

É o número mais alto de projetos validados desde que o programa foi criado. Também o montante financiado foi o mais alto de sempre: 4,2 milhões de euros. Os dados são do CASES-Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, entidade que faz a validação prévia dos projetos e que gere o PNM em articulação com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A Região Norte é a campeã no microcrédito, com 41% dos projetos aprovados em 2018. "No decorrer do ano de 2018, registou-se um aumento da atividade do PNM em relação ao ano anterior, tanto no número de processos validados (246), como na estimativa de criação líquida de postos de trabalho (330)", disse um porta-voz do CASES ao JN/Dinheiro Vivo. "As candidaturas de projetos, apoiadas e validadas, aumentaram 5% em relação às validações do ano anterior", adiantou.