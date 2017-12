"Os veículos elétricos já se justificam economicamente"

Hoje às 00:40 Facebook

Para explicar a estratégia da EDP Comercial para a mobilidade elétrica, Miguel Stilwell de Andrade destaca a expansão dos postos de carregamento rápido e anuncia para breve novidades inovadoras em matéria de carregamento em edifícios. O administrador garante que, em muitos casos, os veículos elétricos já compensam ao nível económico.

Desde quando é que a EDP está envolvida em projetos de mobilidade elétrica?

A EDP Comercial está ativa nessa área desde 2014. Nessa altura lançámos uma oferta para clientes com veículos elétricos como a oferta de um ano de eletricidade, 10% de desconto à noite e também um posto de carregamento em casa. Iniciámos igualmente parcerias com 13 marcas automóveis para a promoção conjunta deste mercado.

Como tem evoluído esse processo a nível tecnológico? O que já mudou?

A principal evolução verifica-se ao nível da autonomia dos veículos, que era uma das principais barreiras à adoção dos veículos elétricos. Está a surgir também a necessidade de potência de carregamento superior e é assim que se têm expandido os postos de carregamento rápidos e semirrápidos. Outro desafio é encontrar uma solução simples para o carregamento em condomínios e estamos a trabalhar numa solução inovadora.

Qual é a implantação dos postos de carregamento elétrico a nível nacional?

Em espaços públicos, a EDP Comercial tem apostado principalmente na instalação de postos de carregamento rápidos em locais estratégicos para facilitar as deslocações longas por todo o país. Também tem sido feito um esforço internamente com a instalação de postos lentos e semirrápidos nas instalações do grupo para carregamento das frotas e veículos de colaboradores. Além disso, temos postos de carregamento instalados em casas e empresas de clientes.

Quantos postos de carregamento rápido têm e onde estão colocados?

Temos apostado em autoestradas, em parceira com a Repsol, e no centro de algumas cidades. Até à data temos instalados dez postos de carregamento rápidos, dos quais quatro na A1, para facilitar a ligação entre Lisboa e o Porto, e os restantes em Aveiro, Évora, Lisboa, Valença, Viana do Castelo e Vila Real. Desde o início do ano, os dez postos de carregamento rápidos já totalizaram cerca de 11 mil carregamentos e 122 MWh de energia fornecida. Temos previsto instalar, para muito em breve, mais três postos de carregamento rápidos em autoestradas, numa parceria com a Repsol.

Qual o investimento nesta rede de equipamentos?

O investimento na mobilidade elétrica vai muito para lá da infraestrutura de carregamento, que envolve investimentos relevantes. Temos investido na comunicação das soluções de mobilidade e dinamizado eventos em parceria com as marcas automóveis para divulgar os veículos elétricos. Especificamente na rede de postos de carregamento rápidos, temos a parceria com a Repsol há mais de um ano, da qual já resultaram cinco postos de carregamento rápido.

Quais as principais limitações à mobilidade elétrica?

Costumam ser apontados o investimento inicial na compra do carro, a autonomia e as soluções de carregamento tanto em casa como on going, algo que a evolução do mercado alterará. No entanto, já hoje, em muitas situações, os veículos elétricos justificam-se economicamente, tendo em conta os baixos custos de operação e a autonomia existente ser suficiente para o perfil típico de deslocações diárias.

Como é que a legislação portuguesa compara com outros países da União Europeia ao nível da regulação e dos incentivos?

O modelo adotado em Portugal foi desenhado de forma a ter uma rede totalmente integrada, envolvendo vários agentes. Daqui resultam fluxos complexos tanto pela insipiência do mercado como, também, por falta de experiência sobre o que resulta ou não. Acresce que a mobilidade encontra-se ela própria em grande redefinição. Na Europa está a verificar-se um grande dinamismo de expansão das redes de carregamento com vários investimentos relevantes neste âmbito. Esperamos que o mercado português evolua nesse mesmo sentido.

Perfil

Miguel Stilwell de Andrade é mestre em Engenharia Mecânica, formação que fez em Glasgow (Escócia) e que complementou com um MBA no MIT (EUA). Tendo iniciado a carreira no USB Investment BanK (Londres), ingressou no Grupo EDP em 2000, tendo tido diversas áreas sob a sua administração.

Janeiro é o mês da nova mobilidade

O primeiro dia da Lisbon Mobi Summit começa a 26 de janeiro, com uma sessão com a presença do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, do secretário de Estado adjunto e do Ambiente, José Mendes, e do presidente da EDP, António Mexia, entre outros destacados autarcas e empresários. Nos dias 27 e 28 será a vez de o público experimentar veículos elétricos na Central Tejo, em Lisboa.

Via Verde cria nova aplicação

Envolvida desde 1991 na conectividade aplicada à mobilidade, a Via Verde está a desenvolver uma nova aplicação neste domínio. A Via Verde Transportes vai permitir fazer a escolha e o pagamento de transportes públicos a partir do telemóvel. A aplicação já se encontra em fase-piloto operacional com empresas como Carris, Fertagus, Metro de Lisboa e Transtejo. A Via Verde é parceira da Lisbon Mobi Summit.

EDP promove mobilidade elétrica

Além do investimento na expansão da rede de postos de carregamento, a EDP promove também a mobilidade elétrica através de várias iniciativas destinadas à divulgação desta temática. Para tanto, mantém parcerias com a maioria das marcas automóveis e de eventos especializados, usando também o seu site oficial, que fornece informação sobre como funciona o processo de carregamento e armazenamento da energia.

