Milhares de motoristas das plataformas sem licença

Milhares de motoristas ao serviço das plataformas eletrónicas Uber, Cabify, Taxify e Kapten correm o risco de serem impedidos de trabalhar a partir de março por falta de licença.

A Taxify alerta para o número reduzido de condutores licenciados até ao momento e, tal como a Kapten, é favorável à extensão do prazo para a obtenção da certificação. A decisão cabe ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Até 8 de fevereiro, o IMT diferiu 843 licenças das 1279 solicitações entregues. Ao JN, vários motoristas denunciaram que aguardavam a licença desde dezembro. Outros esperam-na há mais de um mês sem ter, ainda, um número de processo atribuído pelo IMT. Desde o início de fevereiro que o instituto procura acelerar a concessão da certificação, mas mesmo o número de pedidos de licenciamento (1279) é insignificante face à quantidade de motoristas que trabalham para as plataformas. Só em Uber tem 6500 ao seu serviço. A empresa alerta que, "a partir de 1 de março, todas as plataformas estão obrigadas a bloquear os motoristas que não tenham obtido o registo, junto do IMT".

serviços afetados

A Taxify entende que a solução mais adequada seria estender o prazo. A possibilidade está contemplada na lei. O IMT pode prorrogar o período de licenciamento até mais seis meses.

"A Taxify tem receio de que o número de licenças aprovadas até ao dia 28 seja reduzido e que essa situação possa afetar a qualidade dos serviços", por haver poucos condutores legalizados, assim como afetará "a vida dos motoristas que dependem desta atividade", alerta David Ferreira da Silva. O responsável daquela empresa em Portugal identifica várias razões para a demora.

Desde logo, a dificuldade dos serviços do IMT em dar resposta célere a todos os pedidos, mas também "a falta de capacidade das escolas de condução para formar um elevado número de motoristas, a duração dos cursos e o curto espaço de tempo estabelecido para a autorização das licenças".

O diretor-geral da Kapten (ex-Chauffeur Privée), Sérgio Pereira, recorda que, quando a lei foi publicada, o período de quatro meses para fazer o curso, obter o certificado e submeter o licenciamento ao IMT parecia ser suficiente. Hoje acredita que poderá ser necessário mais tempo, para que os motoristas cumpram as exigências legais, sobretudo se os condutores só puderem exercer quando obtiverem a licença definitiva do IMT.

"O IMT tem recursos limitados para fazer frente a uma avalancha de pedidos. Se o IMT aceitar que a submissão do pedido de licenciamento é suficiente para os motoristas trabalharem, a partir de março, não é preciso mais tempo."Mas, caso só possam trabalhar quando tiverem a licença definitiva, "então é necessário prorrogar o prazo", defende Sérgio Pereira, certo de que o instituto não permitirá que os motoristas deixem de trabalhar de um dia para o outro.

Contactada pelo JN, a Cabify não quis comentar.

Números

1859 operadores - O Instituto da Mobilidade e dos Transportes licenciou 1859 operadores de transporte em veículo descaracterizado até ao dia 6 de fevereiro. São as empresas que colocam os seus carros ao serviço das quatro entidades que detêm plataformas eletrónicas: Uber, Cabify, Kapten e Taxify.

60,8% de Lisboa - Quase 61% dos operadores de transporte já licenciados pelo instituto têm sede no distrito de Lisboa e 276 são do distrito do Porto.