MobiCascais é exemplo de mobilidade em Las Vegas

Iniciativa foi apresentada neste mês na feira da CES, em Las Vegas, como referência de mobilidade integrada. O município está a ultimar uma proposta técnica para um corredor de autocarros na A5 enquanto investe em mais ciclovias e estacionamento tarifado.

Cascais foi apresentada na semana passada em Las Vegas, numa das maiores feiras tecnológicas do Mundo, como exemplo de referência internacional no domínio da mobilidade. Uma área que dominava, de resto, metade dos stands do certame da Consumer Technology Association, com a exposição de veículos, bicicletas elétricas de variados modelos, drones e soluções de conectividade aplicadas à mobilidade, entre muitas outras inovações.

Com o sistema MobiCascais, o município oferece uma proposta que integra comboios, autocarros, parques de estacionamento e bicicletas com um bilhete único, através do telemóvel e de aplicações móveis. O número atual de utilizadores registados e ativos conta-se já em 7803, segundo a Câmara Municipal de Cascais.

Um modelo que o presidente da Autarquia, Carlos Carreiras, apelida de "radicalmente novo", não apenas pelos graus de liberdade que promove na mobilidade dos cidadãos, mas também pela economia que gera e pela colocação da tecnologia ao serviço das pessoas. Um ganho não menos importante, assinala, "é também a redução do congestionamento e das emissões de carbono".

Outro grande passo no domínio da mobilidade pode estar a caminho. Carlos Carreiras não desiste da ideia de um novo corredor na A5 para autocarros entre Cascais e Lisboa e revela que "está a ser ultimada uma primeira proposta técnica para análise e discussão" desse projeto.

Nesta fase, o modelo BRT (Bus Rapid Transit), inspirado nas cidades mais sustentáveis da Europa, como Helsínquia ou Dublin, é ainda uma possibilidade em estudo por Cascais e Lisboa (e em breve também Oeiras). "A Câmara de Cascais há muito que vem estudando o modelo BRT para a A5, não só pelo grau de obsolescência da ferrovia como pela saturação da A5", diz Carlos Carreiras, acrescentando que "uma das zonas mais pujantes do país em termos económicos, demográficos e turísticos - o eixo Lisboa-Oeiras-Cascais - não pode ter a sua mobilidade absolutamente estrangulada".

Para abranger o maior número de munícipes, a Autarquia apostou na criação dos pacotes de mobilidade, em que por 20 euros mensais é possível utilizar os BusCas (autocarros), as BiCas (bicicletas) e estacionar nos parques MobiCascais. Foram ainda criados tarifários compostos para integrar diferentes operadores de transporte.

Neste momento existem cerca de 600 bicicletas de partilha disponíveis no município. E vão ter mais por onde pedalar. A Autarquia tem em estudo a ciclovia urbana de ligação entre as quatro estações da CP de São João do Estoril a Carcavelos, um investimento que ronda os 1,5 milhões de euros. Entre outros projetos figura o corredor de transporte público no eixo de ligação entre a Parede e a Abóbada, uma obra de dois milhões de euros. "A prioridade é o reforço e requalificação da rede viária, na qual investimentos 70 milhões de euros nos últimos anos, e em novos parques de estacionamento."

Autocarros 100% elétricos no concelho

Transportes Os autocarros de transporte público que circulam no concelho de Cascais vão também eles aderir à mobilidade elétrica. "Nos termos da parceria que estabelecemos com o operador privado de transportes Scotturb está prevista para este ano a implementação a curto/médio prazo de uma frota de autocarros 100% elétricos no programa MobiCascais", explicou o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.

A esta nova oferta somam-se as biCas elétricas disponíveis nas docas de bikesharing e também a frota municipal, que tem adotado viaturas mais amigas do ambiente.

Fundamental na estratégia de mobilidade de Cascais é a política de estacionamento e a aposta em parques de estacionamento, a cargo da Cascais Próxima, desde 2012. Nesse ano aquela entidade iniciou a exploração de 1700 lugares tarifados. Dois anos mais tarde, em 2014, deu-se um alargamento das zonas tarifadas para os 5417 lugares e 190 parquímetros, "com o objetivo de melhor proteger os residentes e comerciantes dessas novas zonas de expansão, quase todas situadas junto às estações de caminho de ferro, discriminando-os positivamente através de autorizações ou benefícios tarifários".

Uma expansão que não tem parado e que se alargou às praias do concelho, nomeadamente Carcavelos, Parede, Bafureira, Ponta do Sal e Monte Estoril.

Neste momento o número atualizado de lugares de estacionamento tarifados ascende a um total de seis mil, de acordo com as informação oficial. Já o número de utilizadores do MobiCascais aproxima-se dos oito mil.

A Lisbon Mobi Summit, iniciativa do Global Media Group, pode ser seguida em www.lisbonms.com