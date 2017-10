Moody's diz que orçamento pode "dificultar a consolidação futura" do país

Hoje às 15:34 Facebook

A agência de notação financeira Moody's alertou, esta sexta-feira, que a proposta de Orçamento do Estado para 2018 (0E2018) pode "dificultar a consolidação futura" do país devido aos compromissos de despesa assumidos pelo Governo para os próximos anos.

"O orçamento pode dificultar a consolidação futura (do país) dados os compromissos de despesa a curto prazo", refere a Moody's no seu relatório sobre o OE2018, divulgado esta sexta-feira.

Em causa, segundo aquela agência de notação financeira, estão "compromissos de gastos plurianuais que, conjugados com cortes nos impostos, vão acrescentar rigidez aos próximos orçamentos".

Na proposta do OE2018, o Governo incluiu medidas de alívio no IRS (revisões dos escalões e aumento do mínimo de existência), que têm impacto em 2018 e 2019, altura em que o imposto final é apurado.

A Moody's aponta que, a médio e longo prazo, "isso pode aumentar a pressão sobre as contas do Governo, especialmente se o crescimento tiver menor expressão" do que o esperado.

Ainda assim, ressalva que "as perspetivas de crescimento favoráveis e as baixas despesas com juros vão suportar uma tendência de redução da dívida no horizonte das previsões".