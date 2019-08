Moody's sobe perspetiva da dívida portuguesa para "positiva"

Hoje às 22:33 Facebook

A agência de notação financeira norte-americana Moody's subiu a perspetiva da dívida pública portuguesa de "estável" para "positiva", mas manteve o "rating" em "Baa3", um nível acima do "lixo".

Em comunicado, a Moody's assinala que a revisão em alta da perspetiva se deve a dois fatores: o "contínuo declínio do 'fardo' da dívida pública a uma velocidade maior do que o anteriormente antecipado" e "a perspetiva de melhorias sustentadas na saúde do setor bancário português".

"A Moody's espera também que o rácio da dívida pública face ao PIB desça abaixo de 110% em 2022", pode ler-se no comunicado.

Ministro das Finanças espera futuras subidas no "rating"

O ministro das Finanças, Mário Centeno, espera que a subida da perspetiva do "rating" de Portugal por parte da Moody's, de estável para positiva, traga, no futuro, "novos movimentos de melhoria da classificação da dívida".

"Esta melhoria decorre daquilo que nós temos vindo a observar em termos da evolução da economia portuguesa, do seu mercado de trabalho e da credibilidade das politicas económicas, e em particular orçamental, em Portugal", afirmou Mário Centeno à Lusa.

"Isto quer dizer que esperamos, nos próximos meses, nas próximas avaliações, novos movimentos de melhoria da classificação da dívida", acrescentou o ministro.