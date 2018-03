Morreu o fundador da Toys 'R' Us aos 94 anos

Hoje às 10:53 Facebook

O fundador da Toys 'R' Us, Charles Lazarus, morreu na quinta-feira, aos 94 anos, dias depois de a empresa ter declarado insolvência em Portugal e ter anunciado que vai fechar lojas nos EUA.

A notícia foi avançada pelo amigo e ex-presidente da empresa, Michael Goldstein, e confirmada pelo Twitter da companhia que fez referência aos episódios das recentes semanas "negras" para o negócio.

Charles Lazarus nasceu em Washington, em 1923, e fundou a empresa há 70 anos, antecipando que, na altura do pós-guerra, na famosa época do "baby boom", a procura de jogos e artigos para bebés iria aumentar. No entanto, atualmente, já não participava ativamente na empresa, ficando como presidente executivo até 1994 e substituído, depois, por Michael Goldstein.

"Ele era o pai do negócio dos brinquedos", afirmou Michael Goldstein à CNN, acrescentando que ele "amava os brinquedos e as crianças que entravam nas lojas".

Antes de começar a vender brinquedos, Charles vendia mobília para quartos de bebé na cidade de Washington. Em 1957, foi aberta a sua primeira loja dedicada exclusivamente à venda de brinquedos.

A letra "R" presente no nome da marca simboliza um desenho feito por uma criança e a mascote, uma girafa, surgiu da sua antiga loja de móveis e foi denominada oficialmente Geoffrey em 1965, tornando-se o centro da campanha publicitária.

A partir de 1978, o negócio começou verdadeiramente a crescer, atingindo o valor de 11 mil milhões de dólares (perto de oito mil milhões de euros) em 1990.

Em março de 2005, o consórcio formado pelas firmas Kohlberg Kravis Roberts, Bain Capital e Vornado Realty Trust chegou a um acordo para retirar a Toys 'R' Us do mercado e comprá-la por 6600 milhões de dólares. Em 2013, abandonou os planos para regressar ao mercado.

Desde então, manteve um alto endividamento, o que limitou sua capacidade de investir em planos de crescimento, incluindo o desenvolvimento do seu canal online.

Este mês, a Toys 'R' Us, que enfrenta uma crise financeira, anunciou que vai fechar as lojas que tem no Reino Unido e que vai vender ou também encerrar os estabelecimentos que possui nos EUA.

Em Portugal e Espanha, a sociedade Toys 'R' Us Iberia Real Estate, que detém imóveis onde estão instaladas as lojas da cadeia de brinquedos nestes países, entrou na terça-feira com um pedido de insolvência na Península Ibérica.