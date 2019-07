Morreu o presidente da Associação Empresarial de Portugal

Hoje às 12:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal, morreu, esta quinta-feira de manhã, aos 60 anos, vítima de doença prolongada.

Presidente do Conselho Fiscal do F. C. Porto e da F. C. Porto SAD, que confirmou no site a morte do dirigente, Paulo Nunes de Almeida nasceu na invicta a 24 de março de 1959.

Economista, Paulo Nunes de Almeida foi fundador e vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE). Segundo o breve perfil colocado na página oficial do F. C. Porto, ocupou, ainda, cargos na Associação Comercial do Porto (ACP), na Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) e na Confederação Empresarial de Portugal (CIP) .

Foi na qualidade de presidente da Associação Empresarial de Portugal, a antiga Associação Empresarial do Porto (AEP) que foi condecorado recentemente pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito Empresarial.

Sócio número 3807 do F. C. Porto, foi distinguido em 2012 com um Dragão de Ouro, na categoria de Dirigente do Ano.

"Nesta última homenagem, a AEP recorda Paulo Nunes de Almeida como uma figura de referência, cujo trabalho muito contribuiu para a afirmação da imagem das empresas portuguesas. Um ser humano e um profissional que deixa uma marca no mundo empresarial português", lê-se numa nota divulgada pela associação empresarial.

Nunes de Almeida, que dedicou mais de três décadas da sua vida à atividade empresarial e ao associativismo, era desde 2014 o 30.º presidente da AEP, tendo sido reeleito em 27 de junho de 2017 para um segundo mandato, que iria terminar em 2020.

"Reconhecido nos meios empresariais e políticos pela sua invulgar capacidade de gerar consensos, deixa uma marca forte no associativismo, nomeadamente em áreas fundamentais para a economia portuguesa como a internacionalização, o empreendedorismo e a formação profissional", destaca a AEP.