Ontem às 23:43 Facebook

Twitter

Paul Allen morreu, esta segunda-feira, aos 65 anos, na sequência de complicações relacionadas com um tumor.

"O meu irmão era uma pessoa notável sob todas as perspetivas", declarou a sua irmã Jody, em declaração divulgada pela empresa Vulcan, fundada por Allen, também conhecido pelas suas ações filantrópicas, em particular no campo da saúde.

Paul Allen foi cofundador com Bill Gates, em 1975, do grupo norte-americano de informática Microsoft.