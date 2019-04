Motoristas asseguram combustível na Páscoa

Sónia Santos Pereira Hoje às 09:41 Facebook

No domingo de Páscoa já não deve haver problemas de falta de combustível nas estações de serviço no país.

A garantia é de Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), que assegura que os motoristas retomaram a 100% os abastecimentos ao início da manhã de quinta-feira, após ter sido decretado o fim da greve. "Em 48 horas, estará retomada a total normalidade", afirmou.

Este desfecho só foi possível após a assinatura do acordo negocial entre o sindicato e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), mediado pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e que terá o seu primeiro ato visível na reunião agendada para 29 deste mês. Logo que as duas partes chegaram a um entendimento, que previa o fim da greve e a abertura negocial da ANTRAM para as reivindicações dos motoristas, os camiões de abastecimento começaram a rodar. Os patrões estimam que a situação esteja regularizada "nos próximos dias".