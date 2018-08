Mulheres do Norte puxam pela subida do emprego

ILÍDIA PINTO, GLÓRIA LOPES Hoje às 00:39 Facebook

As mulheres do Norte estão a acelerar o nível de emprego nacional.

O ritmo de crescimento do emprego no Norte é superior à média nacional e o preenchimento de postos de trabalho na região por mulheres entre os 45 e os 64 anos merece especial destaque. Os números são relativos a 2017 e estão contidos no Norte Estrutura, publicação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte que é hoje divulgada.

