Nádia Piazza diz que falhou "estrutura e resposta" no incêndio de Pedrógão

A presidente da Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão Grande, Nádia Piazza, disse, este sábado, que falhou toda a estrutura e a resposta no incêndio de 17 de junho que vitimou 64 pessoas.

"O que se viveu em Pedrógão Grande no dia 17 de junho de 2017 foi algo inominável, irrepetível na sua brutalidade. Falhou toda uma estrutura e resposta naquele dia e naquele pedaço de Portugal", afirmou a presidente da Associação de Apoio às Vítimas de Pedrógão Grande (AAVPG), Nádia Piazza.

Esta responsável, falava este sábado no 1.º Encontro para a Autoproteção e Resiliência das Populações Locais, que decorre na Casa de Cultura de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, organizado pela AAVPG em parceria com a Associação de Proteção e Socorro e que conta com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e da Fundação Calouste Gulbenkian.

"Falhou um estado de coisas e o estado da coisa. Falharam homens e mulheres à frente e atrás das suas responsabilidades. Veio a nu, de forma crua e dura, a inoperância e a incompetência das entidades no auxílio daqueles que desesperaram por proteção e socorro", disse.

Nádia Piazza, num discurso curto e cheio de emoção, recordou que o que se viveu no dia 17 de junho de 2017, foi algo "inominável e irrepetível na sua brutalidade".

"64, 65 portugueses desesperaram por proteção e socorro em vão. É agora, é hora de assumirmos o que falhou. É hora de pedirmos perdão ao nosso povo que ainda vive. É hora de sermos fortes e honrados em nome dos que também foram o nosso povo e agora não estão entre nós. É preciso responder a este estado de coisas que tomou conta do Estado", frisou.

A presidente da AAVPG disse que chegou o momento de se assumirem as falhas e sublinhou que já não se pode negar a crueza dos factos.

"Eles [factos] estão lá [no relatório da Comissão Técnica Independente] descritos ao longo de mais de 200 páginas. A história negra da nossa Nação para que então e só então, desculpemo-nos, enquanto lideres, enquanto povo, enquanto Nação e comecemos a viver um certo futuro, o único que nos resta em nome dos que pereceram (...)", concluiu.