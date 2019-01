Namorada de Marcelo nega decisão sobre papel ESI

Carla Sofia Luz Hoje às 10:07 Facebook

Rita Amaral Cabral, que integrou a Comissão sobre Transações com Parte Relacionadas do Grupo Espírito Santo em 2014, nega ter validado a venda do papel comercial da Espírito Santo Internacional.

José Manuel Espírito Santo, primo de Ricardo Salgado, e Paulo Padrão, antigo diretor de comunicação do Banco Espírito Santo (BES), garantiram em inquirições no Tribunal Central de Instrução Criminal que uma das competências daquela comissão era validar produtos.​​​​​​​

A responsabilização daquela comissão - à data composta por Rita Amaral Cabral, Joaquim Goes e Horácio Afonso - foi noticiada ontem pelo semanário "Sol", citando as declarações de José Manuel Espírito Santo e de Paulo Padrão nas inquirições de contestação ao arresto de dois imóveis, apresentada pelo primo de Ricardo Salgado [ler ficha]. Perante o Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre, José Manuel Espírito Santo afirmou que cabia à Comissão sobre Transações com Partes Relacionadas, criada em abril de 2004, verificar se os produtos do grupo Espírito Santo cumpriam o regulamento. Segundo o "Sol", também Paulo Padrão, genro de José Manuel Espírito Santo, indicou que essa seria uma competência da comissão, embora desconheça se analisou ou não a venda de papel comercial da Espírito Santo Internacional.

Ao JN, Rita Amaral Cabral garantiu, ontem, que essas informações não correspondem à verdade. "É absolutamente falso que alguma vez tenha feito parte de uma comissão com poder ou competência para apreciar ou validar qualquer venda de títulos ou obrigações de qualquer empresa do grupo Espírito Santo", afirmou.

Venda já estava suspensa

A advogada e namorada do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinha que a comissão só exerceu funções entre abril e junho de 2014, "período em que já estava suspensa a venda de quaisquer títulos emitidos pela Espírito Santo Internacional. Aliás, recorda que a comissão foi constituída em articulação com o Banco de Portugal.

"A comissão de que fiz parte, formada em abril de 2014 por recomendação e em articulação com o Banco de Portugal, não tinha esse poder ou competência. Por isso, nunca apreciou ou validou a venda de títulos da Espírito Santo Internacional ou de qualquer empresa daquele grupo", frisa Rita Amaral Cabral.

Na notícia publicada ontem na edição do semanário "Sol", são citadas também as declarações de Luís Vasconcelos, antigo diretor coordenador do Departamento de Residentes no Estrangeiro do BES, e Lourenço Albuquerque, que trabalhou na área "private" do banco. Quando questionados expressamente pelo juiz Carlos Alexandre, ambos referiram desconhecer que a referida comissão emitisse pareceres sobre folhetos e produtos vendidos pelo banco.

Arresto de imóveis

José Manuel Espírito Santo é primo de Ricardo Salgado e é um dos suspeitos do caso GES/BES. Em 2015, foi determinado o arresto de dois imóveis. José Manuel Espírito Santo contestou essa ação na justiça.

Detenção de Salgado

Ricardo Salgado, antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES), foi detido a 24 de julho de 2014 em sua casa. Foi constituído arguido e ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal, tendo saído sob fiança de três milhões de euros. Permaneceu em prisão domiciliária até dezembro de 2015.

Resolução do BES

Banco de Portugal decidiu, a 3 de agosto de 2014, aplicar a medida de resolução ao BES, juntando os ativos tóxicos no "banco mau".

Perfil

Rita Amaral Cabral é advogada e professora na Universidade Católica, integrando o conselho de ética do grupo Mello Saúde. Católica e discreta, a sócia da sociedade de advogados Amaral Cabral é reconhecida pela opinião pública como namorada de Marcelo Rebelo de Sousa e estão junto há 36 anos.

Rita Amaral Cabral

Idade: 64 anos

Cargo: Advogada e professora universitária