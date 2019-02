Não havia tantas greves desde o início da legislatura

Paulo Ribeiro Pinto Hoje às 08:08 Facebook

No ano passado, foram entregues 733 pré-avisos de greve, o valor mais elevado desde 2015, quando os sindicatos comunicaram 811 paralisações.

Os dados mostram uma evolução sempre a subir desde que o Governo da "geringonça" tomou posse no final de novembro de 2015. Os pré-avisos de paralisação podem não se concretizar, mas são um indicador do comportamento dos sindicatos.

No primeiro ano completo do atual Executivo, foram comunicados 488 pré-avisos, mas depois aumentaram consecutivamente e os sindicatos prometem que não vão aliviar a pressão. "Antevemos uma primavera e um verão quentes", reafirma José Abraão, secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP).

E de acordo com os dados Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, é no Setor Empresarial do Estado (SEE) que o número de pré-avisos de greve mais subiu nos últimos quatro anos. O dirigente sindical lembra que em causa está a "degradação" dos salários dos funcionários públicos "que não são aumentados há 10 anos". José Abraão sublinha ainda que há a questão das carreiras, como por exemplo, dos polícias municipais, a que se junta a "questão da ADSE".

A paralisação de hoje e amanhã não é, contudo, uma greve geral da Função Pública, como aconteceu em outubro do ano passado. O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) optou por se colocar à margem. A presidente do STE justifica com as negociações ainda em curso com o Governo. "Estamos num processo negocial sobre a contagem dos pontos", declarou Helena Rodrigues ao JN/Dinheiro Vivo. A dirigente sindical lembra ainda que "há um conjunto de trabalhadores que estão numa posição remuneratória baixa e que não podem dispensar dois dias de salário". Helena Rodrigues refere também que a greve é uma medida a utilizar em último recurso. "Vamos aguardar", conclui Helena Rodrigues. Já a FESAP admite mais greves este ano.

Educação, lixo e saúde serão lado visível

Escolas encerradas, centros de saúde e hospitais sem consultas ou serviços administrativos e municípios sem recolha de lixo serão a face mais visível da greve da Função Pública que decorre, hoje e amanhã, em todo o país. Estarão também em greve bombeiros, fiscais e polícias municipais, pessoal das Finanças e de outros organismos públicos. Os protestos contra o congelamento das remunerações e das carreiras culminam, amanhã, na manif frente ao Ministério das Finanças, em Lisboa.