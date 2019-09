Negócio sem controlo do surf vale mais de 400 milhões de euros

Salomé Filipe Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Escolas para ensinar a modalidade proliferam sem legislação uniforme. Cada capitania decide as suas próprias regras.

A Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESDP) estima que existam 500 entidades a ensinar a modalidade no país - cem das quais em Peniche -, mas a Federação Portuguesa de Surf (FPS) só tem registo de 290. A disparidade de números prova que os negócios relacionados com este desporto - dos quais as escolas são a maior fatia - estão a crescer descontrolados, sem legislação, nem fiscalização adequadas. O último estudo da Associação Nacional de Surfistas dizia que o surf valia 400 milhões de euros, por ano, na economia nacional. Hoje, valerá mais.

Portugal tornou-se um dos destinos de surf mais apetecíveis da Europa. "Tem condições únicas e não tem concorrentes à altura. Há cada vez mais investimento, quer nacional, quer estrangeiro, em escolas de surf, "surf camps" e alojamentos locais", declarou ao JN Afonso Teixeira, diretor-executivo da AESDP. No final de 2017, das empresas registadas no Registo Nacional de Agentes de Animação Turística (RNAAT), "700 diziam ter o produto surf". "Estimamos que existam 500 escolas, apesar de não haver um registo oficial", afiançou.