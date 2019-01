Negócios do fumeiro valem 50 milhões só em quatro concelhos

Eduardo Pinto Hoje às 21:43 Facebook

Os negócios feitos com base na produção de salpicões, chouriças, alheiras e presuntos movimentam cerca de 50 milhões de euros, só em quatro concelhos transmontanos: Mirandela, Vinhais, Montalegre e Boticas. É neste último que se inicia, na próxima sexta-feira, o cartaz das feiras de fumeiro deste ano.

Mirandela continua na liderança da riqueza gerada à custa dos enchidos. Só a fileira da alheira, que neste concelho tem Indicação Geográfica Protegida (IGP), representa à volta dos "30 milhões de euros anuais". As contas são da presidente do Município, Júlia Rodrigues, que também destaca os "700 postos de trabalho" criados num setor concentrado em "dez indústrias - ler reportagem na página seguinte - e mais de uma dezena de cozinhas regionais".

A fileira do fumeiro em Vinhais já representa "entre 12 e 15 milhões de euros anuais", de acordo com Luís Fernandes, presidente da Câmara. "No concelho existem cinco fábricas e cerca 25 cozinhas tradicionais que constituem o ganha-pão dos proprietários".

Em Montalegre, o líder da Autarquia, Orlando Alves, nota que tem um estudo que revela que o setor gera negócios à volta de "três milhões de euros", sendo a "atividade económica mais relevante e que é complementar ao trabalho agrícola". Em Boticas, o autarca Fernando Queiroga não tem dados sobre o valor da fileira, mas garante que só na feira do próximo fim de semana vão realizar-se negócios na ordem de "500 mil euros".

Ideia de loucos

Quando as feiras começaram a ser realizadas eram pequenas montras de fumeiro. Tornaram-se grandes eventos, não só gastronómicos, mas também de animação. Ajudaram a projetar tanto o negócio que, atualmente, só já representam uma pequena fatia da globalidade das vendas que se fazem para todo o país e, até, para o estrangeiro. A de Vinhais vai para a 39.a edição. Das grandes é a mais antiga em Portugal. Luís Fernandes recorda que quando arrancou era "uma pequena mostra e mais rudimentar". "No início foi uma ideia de loucos, um golpe de aventureirismo muito grande", enfatiza, por seu lado, Orlando Alves.

E Fernando Queiroga assegura que a diferença é como "entre um dia de sol e um dia de chuva torrencial". Lembra que "quase era preciso pedir por favor aos agricultores para participarem. Hoje há gente que trabalha todo o ano para a feira e aufere valores que um funcionário público não consegue". Ao longo dos anos, "muitos produtores fidelizaram clientes para todo o ano e vendem muito mais do que o que levam para a feira", refere o autarca de Vinhais, salientando que muitos deles têm "tudo vendido" no final do segundo de quatro dias de certame.

O cenário não é diferente em Montalegre, onde a Câmara tem em marcha um projeto de formação dos fabricantes de fumeiro para, através deles, "valorizar qualitativamente a fileira", salienta Orlando Alves. Com o mesmo objetivo, em Boticas, Fernando Queiroga garante que os serviços médico-veterinários passaram "no mínimo três vezes" nas explorações de cada participante na feira. "Durante o crescimento do animal, no abate e ao longo da fase de fabrico do fumeiro". O objetivo é ter a "garantia de que leva produto de qualidade".

700 empregos

Número de trabalhadores no setor da alheira no concelho de Mirandela, onde residiam, em 31 de dezembro de 2017, segundo a Pordata, cerca de 22 mil pessoas.

70 mil visitantes

O presidente da Câmara de Boticas espera receber 70 mil pessoas, muitas delas espanholas, na Feira Gastronómica do Porco, entre sexta-feira e domingo.