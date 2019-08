Névoa diz que sócio não pagou e quer totalidade da Bragaparques

Luís Moreira Hoje às 08:51 Facebook

Empresário afirma que Manuel Rodrigues falhou prazo para cumprir acordo e exige a totalidade da empresa. Guerra judicial parece longe de terminar.

O empresário Manuel Rodrigues que, em conjunto com a mulher, detém 50% da empresa de parques de estacionamento Bragaparques, não pagou, até à sexta-feira passada, os 105 milhões de euros a que se comprometera para ficar com a outra metade da sociedade, pertencente a Domingos Névoa.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que Névoa, que havia oferecido 65 milhões pela parte de Rodrigues, vai, agora, executar a cláusula contratual segundo a qual, se o sócio com a proposta mais alta não cumprir no prazo acordado, o outro sócio fica com o direito de a adquirir pela verba oferecida. A mesma fonte frisou que, dado que a esposa de Manuel Rodrigues interpôs, no Tribunal de Famalicão, uma ação judicial de destituição de Névoa como administrador, "o mais provável" é que não aceite os 65 milhões, obrigando Névoa a recorrer à via judicial.