Nobel alerta para riscos no setor imobiliário em Portugal

O prémio Nobel da Economia de 2017, Richard Thaler, disse esta segunda-feira no Porto que o mercado imobiliário em Portugal está "quente" e deixou alguns alertas.

O co-autor do livro "Nudge", que influenciou a presidência Obama, está no Porto no âmbito da conferência "Vertex", promovida pela Porto Business School, disse que "não sabe se a próxima crise será imobiliária ou no mercado financeiro", mas alertou para o mercado da habitação em Portugal, que diz estar "quente".

"Acho que quem está a pagar pouco de entrada [por uma casa] está a correr demasiados riscos", afirmou.

"Eu sou um otimista por natureza, por isso não vou dizer que a catástrofe está aí ao virar da porta, mas certamente pode acontecer", salientou, à margem do evento.

"O nosso presidente atual [Trump] não é competente no seu trabalho. E no Reino Unido, onde passo muito tempo, isto do 'Brexit' é uma loucura. Há muita coisa que pode correr mal", afirmou.

O Nobel da Economia salientou, durante a sua intervenção na conferência, que é muito importante a ligação entre comportamento e economia, até porque, sem isso, as previsões não correm bem.

"Nos dias de hoje, o campo que é dominante é o da economia empírica. A base de tudo o que eu tenho feito diz que, previsivelmente, as pessoas cometem erros. E, porque são previsíveis, podemos ajudar", salientou.

Thaler não se escusou a falar de política: "Tudo o que posso dizer é que os votantes do Trump e os do Brexit votaram emocionalmente, estavam zangados e queriam dizer não. É como um miúdo de dois anos a fazer uma birra. E as pessoas que elegeram Trump não beneficiaram dos cortes nos impostos e, dos que votaram para sair da União Europeia, só beneficiam os que não têm agora casas", garantiu.

Durante a conferência "Vertex", a área da economia foi também o foco da apresentação de April Rinne, consultora de empresas como a Nike e o AirBnb, e que se focou na economia partilhada.

No caso de Portugal, a especialista salientou que já está implementada na área dos transportes e alojamento, "mas que ainda há muito a fazer". Rinne chamou a atenção para áreas ligadas aos idosos e aos cuidados de saúde, como tendo futuro no país.

Jean-François Manzoni, que lidera o Instituto Internacional de Desenvolvimento de Gestão, na Suíça, falou dos temas da liderança e de como os gestores conseguem sabotar o trabalho de funcionários competentes.

Mitch Lowe, um dos fundadores da Netflix, contou a história da empresa e detalhou as razões para o seu sucesso.

A conferência "Vertex" continua na terça-feira, no Centro de Congressos da Alfândega.