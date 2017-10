Nobel da Economia entregue a Richard H. Thaler

Hoje às 10:52, atualizado às 12:20 Facebook

O Prémio Nobel das Ciências Económicas foi atribuído, esta segunda-feira de manhã, ao economista norte-americano Richard H. Thaler, pela sua contribuição no campo "das economias comportamentais".

Richard H. Thaler introduziu pressupostos psicológicos na análise da tomada de decisões económicas.

Através da exploração das consequências de uma racionalidade limitada, preferências sociais e a ausência de autocontrolo, Thaler mostrou como estes traços humanos afetam sistematicamente as decisões individuais e os resultados.

A Academia assegura que o economista norte-americano foi um "pioneiro" nesta abordagem, tendo contribuído de forma decisiva para "construir uma ponte entre as análises psicológica e económica dos processos de decisão individuais".

A perspetiva comportamental associada à economia origina "uma análise mais realista" em relação ao comportamento das pessoas quando estas tomam decisões económicas e assim ajuda a "desenhar medidas que aumentam os benefícios para o conjunto da sociedade".

Esta aproximação à economia difere da teoria tradicional, que partia do pressuposto de que as pessoas tinham bom acesso à informação e podiam processá-la de forma correta, algo que em muitas situações estava muito longe da realidade.

A contribuição de Thaler foi a redefinição da análise das decisões, incluindo elementos psicológicos que "influem de forma sistemática na tomada de decisões económicas".

Thaler, de 72 anos, nasceu em East Orange (Estados Unidos), licenciou-se em 1967 na Universidade Case Western Reserve e doutorou-se em 1974 na Universidade de Rochester.

Antes de começar a trabalhar na Universidade de Chicago em 1995 lecionou em Rochester and Cornell, além de ser professor convidado da Universidade de British Columbia e de diversas instituições de ensino superior nos Estados Unidos.

Como cada um dos restantes prémios Nobel, o da Economia tem o valor de nove milhões de coroas suecas (equivalentes a 943.784 euros ou 1,1 milhões de dólares).

Este é o único dos seis prémios Nobel que não foi instituído pelo criador dos galardões, o magnata sueco Alfred Nobel, mas pelo banco central sueco (Banco Nacional da Suécia) em 1968.

O prémio do Banco Nacional da Suécia em Ciências Económicas em memória de Alfred Nobel, como se denomina oficialmente, distinguiu no ano passado as contribuições do norte-americano Oliver Hart e do finlandês Bengt Holmström para a teoria dos contratos, com múltiplas aplicações que vão desde a legislação de falências até às constituições nacionais.

Com a atribuição deste prémio fica concluída este ano a ronda dos prémios Nobel, depois de na semana passada terem sido concedidos os da Medicina, da Física, da Química, da Literatura e o da Paz.