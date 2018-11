Norte-americana Tesla abriu primeira loja no Norte

Reis Pinto Hoje às 17:06 Facebook

A Tesla abriu, esta segunda-feira, no Piso 0 do El Corte Inglés, em Gaia, a sua primeira loja no norte do país e a segunda em Portugal. Ali podem ser diretamente adquiridos os dois modelos da marca norte americana, o S e o X, estando prevista para a primeira metade do próximo ano a comercialização do mais pequeno e acessível Model 3.

Fonte da Tesla destacou, ao JN, que as apostas da marca são na mobilidade elétrica e nas soluções de energias renováveis. Os automóveis são, no entanto, a face mais conhecida da empresa de Elon Musk, o primeiro dos quais, o S, lançado em 2012, já se tornou o veículo do segmento de luxo mais vendido da Europa, destronando as referências alemãs.



No tocante ao Model 3, que atingiu mais de meio milhão de reservas em todo o mundo quando foi anunciado, há cerca de dois anos, continua a poder ser reservado online mediante um depósito de mil euros, que é devolvido em caso de desistência do cliente.

Além das duas lojas permanentes, a marca monta, com regularidade, as denominadas "pop-ups", que se mantêm três ou quatro meses em cidades diferentes.



A marca norte-americana destaca que a experiência de compra de um Tesla é diferente da dos restantes automóveis, pois o cliente compra diretamente à fábrica, o que permite um feedback contínuo. A ligação permanente dos Tesla à internet permite implementar rapidamente as soluções que se provem adequadas, seja nos veículos já produzidos ou nos que ainda se encontram na linha de montagem.



A assistência dos Tesla (que contam com uma garantia de oito anos sem limites de quilometragem para os dois motores e a bateria) é assegurada em oficina própria, em Lisboa, ou através de um serviço móvel que se desloca a casa do cliente e está apta a proceder às poucas operações de manutenção de que os veículos necessitam.

Em termos de carroçaria, que é toda em alumínio, a Tesla destaca que qualquer oficina apta a trabalhar aquele metal pode proceder a intervenções.

Carregadores



Para diminuir a ansiedade inerente à autonomia dos seus carros (que já é a maior entre os automóveis elétricos), a Tesla está a disseminar pela Europa os seus supercarregadores. Em Portugal já estão 44 em funcionamento, permitindo carregar 250 quilómetros em apenas 20 minutos e há mais 107 dos denominados "carregamentos no destino". São wall-box, que carregam 80 quilómetros por hora e estão instaladas em hotéis, centros comerciais ou parques de estacionamento.



Por cada dois wall-box de uso exclusivo para clientes da marca, a Tesla instala mais um aberto a todos os utilizadores de veículos elétricos.



Fonte da Tesla revelou que já existem mais de 400 supercarregadores em toda a Europa, o mais distante dos quais no norte da Noruega.