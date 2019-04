Norte liderou queda no desemprego jovem em Portugal

Pedro Araújo, Ana Peixoto Fernandes e Glória Lopes Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal conseguiu retirar das estatísticas mais de 248 mil desempregados jovens (15-34 anos) entre 2012, ano de maior número de inscritos nos centros de emprego, e 2018.

O Norte liderou esse processo, representando 43% do total da queda verificada naquele período. A população empregada dentro daquela faixa etária reduziu-se em 511 mil postos de trabalho, situando-se em 1,2 milhões no ano passado, dando a entender que a emigração pode ter sido a opção de muitos.

Os dados anuais do Instituto Nacional de Estatística (INE) comprovam que 248 mil desempregados jovens terão conseguido uma solução para a sua vida entre 2012 e 2018, ano em que havia "apenas" 152 mil pessoas até aos 34 anos sem trabalho. Eram 400 mil seis anos antes. No entanto, do lado do emprego, desapareceram 511 mil.