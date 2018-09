Nova mobilidade tem cada vez mais serviços novos

Hoje às 21:15 Facebook

Partilha de carros, serviços de boleias e o estacionamento com Via Verde são alguns dos novos serviços desta marca que a Brisa explicou e demonstrou na Central Tejo, no último dia do Lisbon Mobi Summit.

Franco Caruso, diretor de comunicação da empresa, diz que esta é uma forma do público conhecer "uma transformação já em ato" que está a acontecer na forma dos cidadãos se transportarem.

O espaço da Via Verde teve ainda, como outros disponíveis nos dois dias de experimentação do Lisbon Mobi Summit, um local para as crianças se divertirem.