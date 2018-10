Lucília Tiago Hoje às 09:49 Facebook

Corte de 14,5% devido ao fator de sustentabilidade acaba, mas mantém-se penalização de 0,5% por cada mês que falte para a idade legal da reforma.

Os trabalhadores que ao longo de 2019 preencham a dupla condição de atingir os 63 anos de idade e os 43 anos de descontos vão poder reformar-se sem o corte (de cerca de 14,5%) do fator de sustentabilidade. A medida resulta de negociações entre o Governo e o PCP e entra em vigor em janeiro. Cerca de 40 mil pessoas poderão beneficiar desta despenalização.

"A medida é para entrar em vigor já em janeiro", afirmou ao JN/Dinheiro Vivo o líder da bancada do PCP, João Oliveira. Ou seja, ao contrário do que tem sucedido até aqui, não será necessário esperar por outubro para que uma nova fase das reformas antecipadas entre em vigor.

Estas negociações preveem ainda que a terceira e última fase deste regime (que abrangerá todos os que aos 60 têm 40 anos de descontos) possam aceder à reforma antecipada sem a penalização do fator de sustentabilidade. Neste caso, o que ficou definido é que esta fase arranque "o mais tardar até janeiro de 2020".

Despenalização parcial

Para quem poderá avançar já a partir de janeiro (pelo menos 63 anos de idade e 43 anos de descontos), mantém-se a penalizarão mensal, que retira à pensão 0,5% por cada mês que falte para a idade legal da reforma (que em 2019 será de 66 anos e 5 meses). As estimativas apontam para que sejam "alguns milhares de pessoas" que reúnem aquela condição.

Valores apresentados durante as negociações do anos passado apontavam para que o impacto na despesa associado ao fim do fator de sustentabilidade com a 2.ª e 3.ª fases rondaria os 74 milhões de erros.

Janeiro trará ainda o aumento para a generalidade das pensões. Com a economia a crescer acima dos 2%, cerca de 98% dos pensionistas terão um aumento de rendimento e, para a esmagadora maioria (mais de 80%), esse aumento será real. Se a inflação chegar ao final do ano num valor próximo do observado em setembro, as pensões até 871 euros mensais - dois Indexantes de Apoios Sociais (IAS) já atualizados - terão um acréscimo de 1,62%.

Aumento em janeiro

Exemplificando, uma reforma de 768 euros aumentará 12 euros. No patamar acima (entre 2 e 6 IAS), a atualização será em linha com a inflação, cerca 1,12% (ver infografia).

Mas as mudanças não se ficarão por aqui, uma vez que o Governo vai manter em 2019 o aumento extra até 6 e 10 euros para os pensionistas que recebem até 1,5 IAS (cerca de 653 euros). Esta atualização extraordinária será feita já em janeiro.

Governo corrige valor das pensões mínimas

O Governo vai atualizar o valor das pensões mínimas tendo em conta a subida extraordinária registada em agosto. Esta era uma correção exigida por todos os partidos de Esquerda (Verdes, BE e PCP) e visa corrigir injustiças entre quem se reformou a partir da agosto, que passou a receber a pensão mínima sem o aumento extra. A correção evita ainda que haja distorções no momento da entrega do IRS, quando há ascendentes a viver com os filhos, porque para efeitos fiscais é considerado o valor "legal" da pensão mínima, o que faz com que, quando aparece o acréscimo do aumento extra, o valor não seja considerado.