Nova revolução industrial discutida em Famalicão

A relação entre o Ser Humano, as máquinas e os algoritmos e a forma como, esta ligação, está a mudar a industria está a discutida por empresários, políticos e investigadores a convite da COTEC.

"Há uma nova revolução industrial em curso", afirmou, esta manhã, em Famalicão Nelson Souza, o Ministro do Planeamento, na abertura do 16.º Encontro de Inovação organizado pela COTEC Portugal, a principal associação empresarial portuguesa para a promoção da inovação e cooperação tecnológica empresarial. Mais de uma centena de empresários, gestores, académicos e políticos estão a discutir as principais tendências da inovação tecnológica na era 4.0.

"Estamos a viver um período em que os algoritmos e a automação estão a trabalhar, lado a lado, com as pessoas", frisou Jorge Portugal, vice-presidente da COTEC. Como gerir esta nova relação laboral e "entender a velocidade da mudança", são os desafios dos agentes económicos. "Com as máquinas inteligentes em todas as áreas e os algoritmos a conseguir fazer, praticamente, todas as tarefas humanas, cabe gerir e rentabilizar aquilo que só o ser humano é capaz de fazer", salientou. E o que fica para o Ser Humano? "A capacidade crítica, a imaginação, a capacidade de resolver problemas e o engenho", afirmou o vice-presidente da associação. "É impossível não evoluir. A era 4.0 está a acontecer e quem não aderir está condenado a desaparecer", explicou Anand Vengurleker, consultor de diversas empresas multinacionais e especialista na área da inovação empresarial.

Nelson Souza, em nome do governo, garantiu aos empresários que estão a ser construídos programas públicos para auxiliar os empresários a "responder ao desafio" que passa, entre outras possibilidades, "por conectar biliões de aparelhos ao sistema produtivo e facilitar novas formas de ação e integração entre Homens e máquinas e máquinas entre si", salientou o Ministro do Planeamento.

O Presidente da República encerra a conferência.

O universo da COTEC Portugal engloba empresas multinacionais, grandes grupos nacionais e PME"s, em vários setores de atividade, representando, em termos agregados, mais de 16% do PIB em valor acrescentado bruto e 8% do emprego privado. As atividades principais da COTEC Portugal incluem a antecipação e reflexão sobre temas chave da inovação com impacto na competitividade das empresas, a ativação de plataformas e redes colaborativas e a contribuição para a melhoria de políticas públicas em matérias de inovação. Constituída em 2003, a COTEC Portugal mereceu desde o primeiro momento o apoio do Presidente da República em exercício, o qual assume presentemente o estatuto de Presidente Honorário. Mais recentemente, a COTEC foi distinguida com o estatuto de instituição de utilidade pública.

Com a missão de «promover o aumento da competitividade das empresas localizadas em Portugal, através do desenvolvimento e difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, bem como do conhecimento residente no país», a COTEC é uma associação sem fins lucrativos que conta com o apoio dos seus Associados e das instituições do Sistema Nacional de Inovação (SNI) para a concretização dos seus objetivos, através da realização de iniciativas em várias áreas.